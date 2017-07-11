Суд арестовал задержанных в Херсонской области российских "карацуп"

Задержанные 30 июня в Херсонской области российские пограничники арестованы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



"Сегодня Апелляционный суд Херсонской области им выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", — говорится в сообщении, обнародованном пресс-центром ведомства.

Кроме того, российским пограничникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины задержали двух неизвестных без документов. Позднее выяснилось, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.