Взрыв на АЗС в Киевской области, есть жертвы

В Киевской области во вторник, 11 июля, автомобиль Daewoo Lanos врезался в газовый модуль на автозаправочной станции, в результате погиб один человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на 64 км автодороги Ковель-Киев возле села Загальцы Бородянского района. Водитель Daewoo столкнулся с газовым модулем на АЗС, в результате взорвалась емкость с газом с последующим горением.

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В результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал.

В настоящее время пожар на АЗС ликвидирован.

Напомним, у отделения полиции в Черкассах произошел взрыв.