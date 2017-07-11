Порошенко заявил, что готов сделать все для полного расследования убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Как передает пресс-служба главы государства, об этом он заявил 11 июля во время встречи с семьей Павла Шеремета и представителями международной организации Комитет защиты журналистов.
Порошенко также заверил, что готов сделать все от него зависящее для полного расследования.
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Отметим, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета.
Напомним, известный журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Полиция квалифицировала его гибель как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства является профессиональная деятельность.