Порошенко заявил, что готов сделать все для полного расследования убийства Шеремета

Правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о ходе расследования гибели журналиста

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом он заявил 11 июля во время встречи с семьей Павла Шеремета и представителями международной организации Комитет защиты журналистов.

Порошенко также заверил, что готов сделать все от него зависящее для полного расследования.

Отметим, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета.

Напомним, известный журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Полиция квалифицировала его гибель как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства является профессиональная деятельность.