Украинские летчики готовятся к участию в The Royal International Air Tattoo-2017

Украинские летчики начали подготовку к участию в международном авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017, которое пройдет в Великобритании с 14 по 16 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На авиапоказе будут представлены серийные боевые истребители Су-27.
Отмечается, что в нынешнем году пилоты увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы в комплекс, который выполняется на малых и предельно малых высотах.
В программу включены петля Нестерова, "Колокол", боевые развороты с поворотом во внутреннюю сторону, боевые развороты с "бочкой", перевернутый полет, имитация захода на посадку с шасси, проходы на малой и большой скорости.
Напомним, в Эстонию прибыли американские истребители пятого поколения.