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Главная » Страна » Спецпредставитель США обсудил с Банковой пути активизации Минских договоренностей
Ситуация в Донбассе

Спецпредставитель США обсудил с Банковой пути активизации Минских договоренностей

Спецпредставитель США обсудил с Банковой пути активизации Минских договоренностей
Курт Волкер / Фото: flickr.com/nato

Назначение Уолкера лоббировал Киев в координации с партнерами по "нормандскому формату"

12.07.17 69
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Администрация президента Украины вместе со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером обсудили активизацию выполнения Минских договоренностей, сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев.

"Вчера состоялась встреча в Администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы придать новый импульс минскому процессу. Конечно мы говорили и о стратегии", - сказал он в эфире "Радио Свобода".

По словам Елисеева, президент Порошенко провел короткую встречу с Волкером, на которой призвал более активно участвовать в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Заместитель главы АП добавил, что назначение Уолкера лоббировала украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату". "Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата", - сказал он. 

Напомним, что 7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил экс-посла США при НАТО Курта Уолкера специальным представителем по Украине.

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