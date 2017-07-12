Спецпредставитель США обсудил с Банковой пути активизации Минских договоренностей

Назначение Уолкера лоббировал Киев в координации с партнерами по "нормандскому формату"

Администрация президента Украины вместе со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером обсудили активизацию выполнения Минских договоренностей, сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев.

"Вчера состоялась встреча в Администрации президента. Мы определили наши общие шаги, чтобы придать новый импульс минскому процессу. Конечно мы говорили и о стратегии", - сказал он в эфире "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тиллерсон и Порошенко скоординировали действия по деоккупации Украины

По словам Елисеева, президент Порошенко провел короткую встречу с Волкером, на которой призвал более активно участвовать в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Заместитель главы АП добавил, что назначение Уолкера лоббировала украинская сторона в координации с партнерами по "нормандскому формату". "Мне импонирует его абсолютная практичность, прагматичность и стремление достичь конкретного результата", - сказал он.

Напомним, что 7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил экс-посла США при НАТО Курта Уолкера специальным представителем по Украине.