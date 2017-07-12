Ночью в Киеве стреляли на Днепровской набережной

В Киеве ночью на Днепровской набережной произошла перестрелка, в результате которой один человек получил серьезные ранения. Его забрали в больницу. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Faceebook.

"Стрельба в Киеве на Днепровской набережной: по горячим следам задержан нападающий. Один человек с серьезными ранениями от травмата срочно госпитализирован", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что стрельба возникла у круглосуточного магазина "на ровном месте". После выстрелов нападающий попытался скрыться, но полиции удалось сразу его задержать.