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Главная » Страна » Суд по делу Януковича взял перерыв до 3 августа

Суд по делу Януковича взял перерыв до 3 августа

Суд по делу Януковича взял перерыв до 3 августа
Виктор Янукович / Фото: Global Look Press

Защищать беглого экс-президента будет адвокат Витай Мешечек

12.07.17 23
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Оболонский районный суд Киев перенес заседание по делу обвиняемого в госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на 3 августа 2017 года, передает РБК-Украина.

Так, Оболонский суд объявил перерыв в заседании до 3 августа, до 10:00.

Защищать Януковича будет адвокат Виталий Мешечек. Согласно данным Совета адвокатов Киева, адвокатское свидетельство было выдано ему 13 июня 2012 года Донецкой областной дисциплинароно-квалификационной коллегией адвокатов.

Напомним, 5 июня защита Виктора Януковича подала Оболонскому районному суду Киева отказ беглого бывшего президента от своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко.

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.

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