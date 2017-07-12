Суд по делу Януковича взял перерыв до 3 августа

Оболонский районный суд Киев перенес заседание по делу обвиняемого в госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на 3 августа 2017 года, передает РБК-Украина.
Так, Оболонский суд объявил перерыв в заседании до 3 августа, до 10:00.
Защищать Януковича будет адвокат Виталий Мешечек. Согласно данным Совета адвокатов Киева, адвокатское свидетельство было выдано ему 13 июня 2012 года Донецкой областной дисциплинароно-квалификационной коллегией адвокатов.
Напомним, 5 июня защита Виктора Януковича подала Оболонскому районному суду Киева отказ беглого бывшего президента от своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко.
29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.