В зоне АТО погиб украинский военнослужащий

В зоне проведения АТО в Донецкой области сегодня утром погиб украинский военнослужащий в результате обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

Боец был тяжело ранен в районе Зайцево и был доставлен в районную больницу в Бахмуте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России продолжают отказываться от своего военнослужащего Агеева

"От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице. Бахмут", - говорится в сообщении.

Напомним за прошедшие сутки боевики 11 раз нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение.