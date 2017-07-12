Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Европолом

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом (Европолом) об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает 112 Украина.

Ратификацию соглашения поддержали 234 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, данное соглашение позволит существенно расширить формат сотрудничества, осуществлять обмен оперативной информацией в рамках уголовных производств, участвовать в совместных мероприятиях по расследованию значительно более широкого круга преступлений, устанавливать местонахождение лиц, причастных к совершению преступлений, принимать участие в анализе оперативной информации, а также создавать международные совместные следственные группы.

Напомним, 14 декабря 2016 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе рабочего визита в Нидерланды подписал соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.