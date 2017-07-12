На блокпосте в Донбассе задержали боевика и российского военного

В зоне АТО в Луганской области бойцы Нацгвардии задержали российского военного и боевика террористической организации "ЛНР". Об том сообщает пресс-служба Нацгвардии.
"Военным нарядом во время осуществления контрольно-пропускного режима на блокпосту вблизи населенного пункта Городище в ходе проверки автомобиля "ВАЗ" и проверки документов, был выявлен пассажир, который по предварительной информации по базе проходит как боевик "ЛНР", - говорится в сообщении.
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Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов, был выявлен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет Российской Федерации.
Оба задержанных были переданы военной контрразведке.
Напомним, 11 июля суд арестовал задержанных 30 июня в Херсонской области российских пограничников.