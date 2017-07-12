Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал документальный фильм о первых днях боев за Донецкий аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"26 мая 2014 года. Точка отсчета. Вооруженные силы Украины впервые показали характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход АТО", - говорится в комментарии к видео.

Ролик является первой серией в цикле документальных фильмов о боевом пути украинской армии в войне против российского агрессора.

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В фильме делятся воспоминаниями военные, которые принимали участие в боях за аэропорт: украинские военные пилоты, бойцы спецподразделений, офицеры, которые руководили защитой аэропорта на первых стадиях вооруженного конфликта.

Напомним, что 26 мая 2014 года в районе Донецкого аэропорта произошло первое боевое столкновение российских оккупационных войск с Вооруженными силами Украины. Оборона ДАП длилась 242 дня.