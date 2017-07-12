На Львовщине в автобусе взорвался бак охлаждения, ребенок в реанимации

Во Львовской области в рейсовом автобусе марки "Эталон", который следовал по маршруту Львов – Гусне, во время движения произошел разрыв расширительного бачка системы охлаждения. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Львовской области.

Установлено, что в системе охлаждения двигателя автобуса сорвало крышку расширительного бачка и горячая техническая жидкость под давлением попала на людей. В транспортном средстве в тот момент находилось около 40 человек.

В результате инцидента получили ожоги водитель автобуса и четверо пассажиров, в том числе две девочки семи и восьми лет.

У пострадавших ожоги тела и конечностей 1 и 2 степени тяжести. Их доставили в Турковскую районную больницу. Восьмилетняя школьница находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 287 УК Украины – выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое грубое нарушение правил эксплуатации транспорта.