В Генпрокуратуре рассказали, что ищут в Укрэнерго

Генеральная прокуратура Украины совместно с работниками Департамента защиты экономики Нацполиции Украины и Государственной фискальной службы Украины проводят обыски в помещении Укрэнерго. Сотрудников госпредприятия подозревают в разворовывании государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генпрокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации преступной схемы разворовывания государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога тендерной документации должностными лицами ГП "НЭК Укрэнерго" в особо крупных размерах при соучастии со служебными лицами Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, а также рядом субъектов хозяйственной деятельности, путем организации закупок товаров, работ и услуг у подконтрольных им предприятий по значительно завышенным ценам, по признакам преступлений, предусмотренным ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обыски проводятся по всей территории Украины с целью выявления и фиксации ведомостей об обстоятельствах совершения уголовного производства.