Комитет защиты журналистов: Расследование убийства Шеремета не дало результатов

Комитет защиты журналистов (CPJ) считает, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Украине остановилось. Об этом говорится в подготовленном организацией отчете "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов", передает Украинская правда.

"Я начал работу над отчетом в январе, когда прошло уже более 6 месяцев с тех пор, как Павел был убит. Дело было заморожено. Мотивы не были установлены, большое количество времени и усилий потратили на розыск следов преступления – и это не дало никаких ниточек. А признакам убийства очень мало внимания уделили", – рассказал один из авторов отчета журналист Кристофер Миллер.

Он отметил, что убийцы, которые закладывали бомбу, так и не были определены, а видео, на котором они видны, было обнародовано лишь усилиями журналистов.

Кроме того, Миллер отметил, что Служба безопасности Украины удалила видео с некоторых камер наблюдения, а следственные органы мешали друг другу.

"Что у нас сейчас есть, – это неполное расследование, которое дало очень мало результатов", – констатировал он.

В своем отчете Комитет защиты журналистов призывает президента Петра Порошенко задействовать все ресурсы для привлечения к ответственности виновников убийства Шеремета.

В частности, Комитет призывает президента рассмотреть возможность приглашения независимых международных следователей для расследования убийства Шеремета.

Ведомствам, которые проводят расследование убийства Шеремета - Генпрокуратуре, СБУ, МВД и Нацполиции, CPJ советует исследовать журналистскую работу Шеремета в Украине как потенциальный мотив его убийства.

Комитет также призывает предоставить семье Шеремета и его юридическим представителям доступ к материалам следствия об убийстве.

В отчете также содержится призыв к ЕС выступить с жестким заявлением, призвать украинскую власть оперативно привлечь всех виновных, в том числе организаторов этого преступления, к ответственности.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п.5 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.