США продлили отмену антидемпинговой пошлины для украинских труб

11 июля Министерство торговли США приняло решение о продлении действия Соглашения о ценовых обязательствах относительно украинской трубной продукции. Об этом сообщила заместитель главы Минэкономразвития - торговый представитель Украины Наталья Микольская в Facebook.
"Таким образом, украинские производители трубной продукции могут продолжать поставлять свой товар без уплаты антидемпинговой пошлины", - заявила Микольская.
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Указанное соглашение было подписано еще 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования и рассчитано на три года. То есть его срок истекал 10 июля 2017 года.
"Благодаря совместной работе и представленной позиции украинской стороны соглашение продлено, что позволило сохранить доступ для украинских труб на рынок США", - пишет Микольская.
Напомним, 4 июля Европейский парламент поддержал решение о введении временных торговых преференций для Украины.