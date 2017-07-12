Безвиз увеличил в "Жулянах" пассажиропоток в страны ЕС на 60%

Поток пассажиров из Украины в страны Евросоюза через пункт пропуска аэропорта "Киев" (Жуляны) с начала действия безвизового режима 11 июня увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил и.о. начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергей Тупальский, передает Интерфакс-Украина.

"Это превышает все наши ожидания", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, с 11 июня по 10 июля через аэропорт "Киев" в ЕС выехали 39923 гражданина, тогда как въехали 39482 человека, тогда как год назад эти показатели составляли соответственно 24948 и 24503.

Тупальский уточнил, что около 75% путешествующих – граждане Украины.

Он также напомнил, что за месяц в аэропорту появилось 9 новых международных маршрутов.

Напомним, за первый месяц действия безвизового режима между Украиной и ЕС более 95 тыс. украинцев воспользовались правом беспрепятственного посещения стран Евросоюза. Отказали только 50 нашим соотечественникам.