В Сумах открывает завод итальянская компания

Президент Украины Петр Порошенко заявил об открытии итальянской группой компаний GUALA PACK GROUP завода в городе Сумы. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины в Twitter.
"Сегодня в Сумах важное событие – открытие нового мощного производства итальянской группы компаний GUALA PACK GROUP", – заявил Порошенко.
По его словам, итальянские партнеры-инвесторы Украины сообщили о полной поддержке со стороны украинской власти.
"Мне приятно было услышать от наших итальянских партнеров-инвесторов, что они наконец имеют полную поддержку украинской власти", – резюмировал президент.
Сьогодні у Сумах важлива подія - відкриття нового потужного виробництва італійської групи компаній GUALA PACK GROUP— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июля 2017 г.