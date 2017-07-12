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Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти
Фото: Виктория Светлова

Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти

Как в Верховной Раде голосовали за снятие иммунитета с народных депутатов, к которым есть претензии у силовиков, и как стало понятно, что многие депутаты не считают обвинения в незаконном обогащении и неуплате налогов серьёзными основаниями для этого

Виктория Светлова - 12.07.17 2948
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Вторник 11 июля можно назвать историческим для Верховной Рады. Впервые депутаты должны были принять решение о снятии депутатской неприкосновенности сразу с пяти своих коллег: Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Максима Полякова и Борислава Розенблата. Представления против четверых из них (за исключением Довгого) стали результатом работы антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Однако, несмотря на давление общественности и западных партнёров, давно ожидающих реальных примеров борьбы с коррупцией на высоком уровне, Рада "сдала" не всех.

Соблюдая процедуру

В БПП и НФ планировали, что голосование по всем шести представлениям (ожидалось, что к пяти уже рассмотренным на комитете нардепам "присоединится" Михаил Добкин) состоится в четверг. Во вторник же провластные фракции намеревались заняться пенсионными законами и законопроектом о Конституционном суде. Однако в зале превалировали другие настроения. 233 депутата проголосовали за то, чтобы рассматривать снятие неприкосновенности во вторник, в то время как предложение БПП и НФ посвятить этому вопросу четверг набрало только 190 голосов.

"Угроза насилия страшнее самого насилия: до четверга можно успеть провести много торгов по разным важным для власти законам, но в первую очередь — по бюджету", — сказал Фокусу собеседник из числа оппозиционных депутатов. Открыто же парламентарии называли другую причину, по которой голосовать нужно было во вторник: по закону о регламенте Верховной Рады, после рассмотрения в профильном комитете представление на привлечение депутата к ответственности должно быть рассмотрено парламентом в течение семи дней. Несоблюдение этой процедуры позволило бы как минимум двум депутатам — Дейдею и Довгому — оспорить решение Верховной Рады в суде.

"Пропустив семидневный срок, мы втянем парламент потом в судебные споры", — заявил замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев. В итоге три фракции — "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальная партия — заблокировали трибуну, требуя прихода в Раду генерального прокурора Юрия Луценко и рассмотрения представлений на нардепов.

За и против

В кулуарах парламента перед голосованием говорили, что гарантированно лишатся иммунитета только фигуранты "янтарного" дела Борислав Розенблат и Максим Поляков. Ознакомившись с доказательствами — видео встреч депутатов с представительницей иностранной компании, оказавшейся агентом НАБУ, — БПП и "Народный фронт" приняли решение голосовать за. Показательным стало и исключение Розенблата из фракции БПП, состоявшееся накануне. "Самопомич" и "Батькивщина" заявили, что поддержат все пять представлений. Радикалы объявили о поддержке снятия иммунитета с Довгого, Розенблата и Полякова, однако решили голосовать против не только по коллеге Андрею Лозовому, но и по "фронтовику" Евгению Дейдею. Так же, как и в случае с Лозовым, поводом для расследования в его отношении стала декларация о доходах. "Мы считаем представления против Лозового и Дейдея необоснованными и сфальсифицированными. Внося их, Луценко преследовал одну цель: размыть ответственность взяточника Розенблата. По тем обвинениям, что выдвинуты против Лозового и Дейдея, — неуплата налогов и незаконное обогащение — нужно посадить самого Луценко и его кума Порошенко", — заявил Олег Ляшко.

В "Народном фронте" хоть и объявили о решении голосовать за снятие иммунитета со всех пяти нардепов, но возмущались методами, с помощью которых НАБУ добыло доказательства, в частности против Полякова и Розенблата. "Я лично готов поддержать только представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности. Что касается задержания и ареста, то я за это голосовать не готов, как минимум до того момента, пока не будет обеспечен абсолютный паритет, — сказал представитель НФ, руководитель регламентного комитета ВР Павел Пинзеник. — Наш комитет попросил генерального прокурора внести в единый реестр досудебных расследований факт возможного нарушения сотрудниками НАБУ статьи 370 Уголовного кодекса (провокация взятки). Я считал бы логичным, если бы генпрокурор пришёл сегодня в Верховную Раду и сообщил о вручении подозрений работникам НАБУ. Это дало бы нам понимание того, что Генеральная прокуратура обеспечивает соблюдение закона всеми сторонами. А сейчас мы видим, что Верховная Рада выбрана в качестве жертвы, а НАБУ неприкосновенно".

Не потерять лицо

Рассмотрение вопроса началось на вечернем заседании и сопровождалось митингом "Руха нових сил", "Свободы" и "Национального корпуса" под зданием парламента. Собравшиеся активисты беспрерывно стучали палками по жестяным бочкам, выкрашенным в фирменный голубой цвет партии Саакашвили, и периодически бросали файеры. В 16:00 в сопровождении двух телохранителей в Раду прибыл глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. "Я не Вольф Мессинг, чтобы прогнозировать. Я надеюсь, что Верховная Рада даст нам возможность закончить начатые расследования. Я хочу увидеть не политику, не обиды, а юридическое обоснование решений парламента", — заявил он журналистам.

Первым депутаты рассмотрели представление на Евгения Дейдея, подозреваемого ГПУ в незаконном обогащении. Несмотря на обещание фракций поддержать представления Блок Петра Порошенко дал 86 голосов из 139, "Народный фронт" — 44 из 81. Впрочем, и в "Батькивщине", дававшей такое же обещание, за привлечение к ответственности Дейдея проголосовали лишь 9 депутатов из 20 (ещё 9 членов фракции, включая Юлию Тимошенко, во вторник в парламенте отсутствовали). В полном составе за (как и по остальным депутатам) высказалась лишь "Самопомич" — 26 голосов. Один голос дала традиционно голосующая вопреки позиции фракции радикалов Оксана Корчинская, 26 — внефракционные депутаты. Итого 192 голоса из необходимых 226.

Сам Дейдей, похоже, не сомневался в том, что потеря иммунитета ему не грозит. В своём коротком обращении он лишь попросил коллег "голосовать по совести и закону". Примечательно, что после провального для прокуратуры голосования депутата с чувством обнял радикал Игорь Мосийчук — другой фигурант расследований ГПУ, прошедший процедуру снятия неприкосновенности и успешно избежавший при этом уголовной ответственности.

Глава парламента Андрей Парубий, который поддержал все пять представлений, призвал депутатов не терять лицо: "Я считаю неприемлемым, если зал не голосует за снятие неприкосновенности. Мы должны продемонстрировать достойный ответ на этот вызов. Не забывайте, что на нас смотрит вся страна и зарубежные партнёры", — обратился он к залу.

Незаконное обогащение и неуплата налогов — не те правонарушения, ради которых парламент готов отдавать депутатов следствию

Следующим шёл Олесь Довгий. Бывшего соратника мэра Киева Черновецкого и секретаря Киеврады ГПУ обвиняет в злоупотреблении служебным положением при принятии решений о выделении земельных участков на сессии столичного горсовета в 2007 году. И тут Рада решила реабилитироваться: 251 голос за. Помимо БПП, НФ, "Самопомочи" и "Батькивщины" голоса дали 16 радикалов и 28 внефракционных нардепов.

Далее настала очередь радикала Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,8 млн грн. И снова БПП и НФ голосуют половиной от составов фракций — 76 и 42 голоса соответственно. Вместе с политсилами "Самопомич", "Батькивщина" и внефракционными депутатами ожидаемо набралось лишь 177 голосов за.

На финал "депутатский клуб самообороны", как назвал Раду генпрокурор, оставил два самых серьёзных представления, в которых ГПУ просила согласия парламента не только на привлечение к уголовной ответственности, но и на задержание и арест — по Максиму Полякову и Бориславу Розенблату. "Янтарные" депутаты, судя по подавленному настроению и нежеланию давать интервью, ожидали худшего. Во время рассмотрения представления на Полякова во двор Рады въехал автобус со спецназом НАБУ. Но услуги силовиков не понадобились: парламент дал согласие на привлечение Полякова и Розенблата к ответственности, однако отказал в задержании и аресте. За лишение иммунитета Полякова проголосовали 250 депутатов, а Розенблат и вовсе набрал рекордные 296 голосов. За привлечение его к уголовной ответственности проголосовали представители всех фракций и групп, в том числе два депутата от Оппоблока — Рабинович и Звягильский.

Интересно, что ни один из пяти "героев дня" не голосовал за снятие иммунитета с коллег по несчастью, а за лишение неприкосновенности себя лично отдал голос только Борислав Розенблат.

Тупик

Итог "судного дня" в Раде таков: расследование по Розенблату и Полякову продолжится, дело Довгого, видимо, скоро отправится в суд (с сомнительной перспективой, поскольку уже в октябре этого года срок давности по вменяемым ему правонарушениям истечёт), а следствие по Дейдею и Лозовому прекратится. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал осенью внести представления на этих нардепов повторно, однако глава САП отметил, что все возможные следственные действия в рамках депутатской неприкосновенности уже проведены, и без снятия иммунитета следствие оказалось в тупике.

Примечательно другое: введённое как одно из ключевых требований ЕС электронное декларирование оказалось фактически нерабочим инструментом по отношению к народным избранникам. Пример Дейдея и Лозового, попавших под прицел правоохранителей благодаря несоответствиям в декларациях, чётко показывает: незаконное обогащение и неуплата налогов — не те правонарушения, ради которых парламент готов отдавать депутатов следствию.

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