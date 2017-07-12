Посол в НАТО назвал основную проблему Украины на пути в Альянс

Восприятие Украины как государства, в котором правит коррупция, существует и в НАТО

Коррупция является одним из основных вызовов, стоящих перед Украиной на пути в НАТО. Об этом сказал новый глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Европейская правда.

Он отметил, что борьба с коррупцией напрямую не касается НАТО, однако во время визита генсека Альянса Йенса Столтенберга в Киев 10 июля в каждом его выступлении звучало слово "коррупция".

"К сожалению, восприятие Украины как государства, в котором правит коррупция, дошло и до Альянса, – отметил Пристайко. – Это – вызов, который мы можем решать постоянно, и в конце концов решим".

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Ранее сообщалось, генеральный секретарь Североатлантического альянса в своем выступлении в Верховной Раде призвал руководство Украины к активному противодействию коррупции.

"Украина должна избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупция стоит преградой реформам и настоящим изменениям и успешному будущему украинских граждан", – обратился Йенс Столтенберг к народным депутатам.

Напомним, 8 июня 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритетом является вступление в НАТО.