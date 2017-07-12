Порошенко предлагает создать Министерство по делам ветеранов

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создать в Украине министерство по делам ветеранов. Об этом глава государства написал в Twitter.

"По моему поручению по всей стране создаются Центры помощи участникам АТО. Мы также должны создать Министерство по делам ветеранов", – сообщил президент.

Порошенко также добавил, что намерен обратиться к Верховной Раде и Кабинету министров с поручением проанализировать возможность создания министерства по вопросам ветеранов.

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