В больнице Бахмута от огнестрельных ранений, полученных в результате обстрела боевиков, умер военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.
"Сегодня утром в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТУ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
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"От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий скончался в Центральной районной больнице г. Бахмут", - отметили в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 11 раз нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение.