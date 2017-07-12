Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Wizz Air открывает новые маршруты из Киева
Wizz Air открывает новые маршруты из Киева
Фото из открытых источников

Wizz Air открывает новые маршруты из Киева

В Лиссабон и Таллинн - с апреля 2018 года

12.07.17 65
000

Авиакомпания Wizz Air объявила об удвоении операционной деятельности в Украине в 2018 году и открытии новых рейсов. Об этом сообщил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс, передает Экономическая правда.

Компания добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличит частоту рейсов на популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

Билеты на все новые рейсы в продаже с 12 июля по цене от 429 грн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Янукович в течение месяца подаст жалобу на Украину в ЕСПЧ, – адвокатПорошенко предлагает создать Министерство по делам ветерановПосол в НАТО назвал основную проблему Украины на пути в Альянс

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2121
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 5116
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 21990
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2856
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1196
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2284
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1191
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4032
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1253
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2241
  1. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 8585 / 9703
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 3950 / 4320
  3. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 2466 / 2756
  4. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 2447 / 2948
  5. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 2237 / 2734
  6. Выяснилось, насколько украинцы толерантны, - исследование 2099 / 2408
  7. Коболев не может найти концы долгам на 10 миллиардов 2052 / 2230
  8. В Сумах открывает завод итальянская компания 1620 / 1877
  9. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1597 / 6120
  10. Трамп поскандалил с дочерью Клинтон из-за своей дочери 1550 / 1711
  1. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 26 / 9703
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 17 / 1484
  3. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 14 / 2596
  4. Голос Америки. Что США ожидают от украинских чиновников 9 / 1071
  5. Евросоюз завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 9 / 1215
  6. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 8 / 6120
  7. "Лаборатория Касперского" сотрудничала с ФСБ, - Bloomberg 8 / 547
  8. Выяснилось, насколько украинцы толерантны, - исследование 8 / 2408
  9. Коболев не может найти концы долгам на 10 миллиардов 7 / 2230
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.