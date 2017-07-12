Wizz Air открывает новые маршруты из Киева

В Лиссабон и Таллинн - с апреля 2018 года

Авиакомпания Wizz Air объявила об удвоении операционной деятельности в Украине в 2018 году и открытии новых рейсов. Об этом сообщил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс, передает Экономическая правда.

Компания добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличит частоту рейсов на популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

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Билеты на все новые рейсы в продаже с 12 июля по цене от 429 грн.