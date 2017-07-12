Один из руководителей Укрэнерго выводил миллиардные суммы, – Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что обыски в НЭК "Укрэнерго" связаны с возможным выводом миллиардных сумм одним из руководителей этого предприятия через подконтрольные его семьи компании. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Укринформ.

"Речь идет о вероятном хищении средств в особо крупных размерах в Укрэнерго. Сейчас мы видим схемы личного обогащения одного из руководителей этой компании, который через подконтрольные его семье несколько компаний, около 10-ти, выводил миллиардные суммы. Думаю, что обыски дадут нам новые доказательства по этому делу", – сказал Луценко.

Напомним, 12 июля Генеральная прокуратура совместно с сотрудниками департамента защиты экономики Нацполиции и Государственной фискальной службы проводят обыски в помещениях НЭК "Укрэнерго" и субъектов хозяйственной деятельности, которые им подконтрольны.