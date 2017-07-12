За первый месяц работы дорожная полиция остановила 337 нетрезвых водителей

За первый месяц работы работники дорожной патрульной полиции зафиксировали 337 фактов вождения в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает департамент коммуникации НПУ.

В целом выявлено 12071 административное правонарушение.

Также правоохранители обнаружили 32 уголовных правонарушениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о выявлении фактов незаконных операций с наркотиками (их сбыт или хранение, статьи 307-309 УК Украины).

Работники полиции задокументировали факты уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов авто, а также подделку документов или использование поддельных документов.

За первый месяц правоохранители проработали 1796 вызовов на специальную линию полиции "102".

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Напомним, дорожная полиция с 12 июня начала патрулировать четыре трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны.