Специалисты не рекомендуют купаться абсолютно на всех пляжах Киева

Специалисты столичного коммунального предприятия "Плесо" не рекомендуют купаться на всех 11 пляжах Киева.

Согласно сообщению предприятия, с 10 июля не рекомендуется купаться даже на трех городских пляжах, получивших в этом году международную экологическую награду "Голубой флаг" – Детском, Золотом и Пуща-Водица.

На сайте предприятия не сообщаются причины, из-за которых дается такая рекомендация.

В то же время в социальных сетях киевляне размещают фото с побережья Днепра в пределах Киева, на которых видно, что вода перенасыщена сине-зелеными водорослями.

В частности, о проблеме написал и президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) Геннадий Чижиков в Facebook, разместив соответствующие фото.

"Вот какой-то такой сейчас Днепр в районе центральных пляжей на Трухановом острове. Ведь это еще только середина лета. Понятно, что купаться уже категорически нельзя! Пляжный сезон закрыт!", - написал он.

"Нельзя чтобы подобная экологическая катастрофа (другого слова не подберу) повторялась в таком страшном виде ежегодно", - отметил президент ТПП.

Напомним, ранее Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения опубликовал список пляжей на территории Украины, вода в пределах которых не соответствует стандартам микробного загрязнения.