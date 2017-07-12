Киевский городской центр СПИДа получил новейший препарат для лечения ВИЧ-позитивных пациентов

1 300 пациентов Киевского городского центра СПИДа первыми в Украине получат новейший препарат долутегравир – его первая партия сегодня была передана в клинику Фондом Елены Пинчук "АНТИСПИД".

Брифинг, посвященный этому событию, состоялся 10 июля. В нем приняли участие мэр Киева Виталий Кличко; основатель Фонда "АНТИСПИД" Елена Пинчук; глава Координационного Совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Дмитрий Шерембей; директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Наталья Низова; глава офиса UNAIDS в Украине Яцек Тышко.

В 2017-2018 годах впервые в Восточной Европе ВИЧ-позитивные пациенты будут получать антиретровирусную терапию за счет частных средств. Бюджет проекта – более 6,5 миллиона гривен. Оператором закупок стал партнер фонда – Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ. Благодаря партнерской инициативе, которую поддержал Фонд "АНТИСПИД", Украина получила препарат шестого поколения для ВИЧ-позитивных людей по невероятно низкой цене – 170 долларов за годовой курс. Это позволит в два раза снизить стоимость лечения и уже в 2018 году без дополнительных затрат вдвое увеличить количество людей, которые получат доступ к жизнеспасающей терапии.

Этот препарат – значительно более эффективный и менее токсичный, чем применяемые сегодня лекарственные средства. Его необходимо принимать всего один раз в сутки, что упрощает процесс лечения и сокращает количество людей, которые могут от него отказаться.

По оперативной информации Киевского городского центра СПИДа, по состоянию на 1 июля в Киеве на учете состоит 12 323 пациента. 7 682 из них получают антиретровирусную терапию.

"Сегодня с гордостью можно сказать, что наконец Украина имеет доступ к новейшим препаратам по самой низкой цене в истории Украины. Уже на этой неделе первый пациент начнёт лечение по новой схеме. Это означает, что кто-то сможет вернуться на работу, воспитывать детей, учиться и строить планы на будущее без страха за свою жизнь. Я знаю, что этот препарат ждали не только пациенты и их близкие, но и врачи, так как теперь у них в арсенале появился новый, эффективный инструмент для лечения и профилактики передачи ВИЧ. Если нам удастся поставить всех нуждающихся на терапию, мы сможем остановить эпидемию СПИДа. Рада, что мы вместе с Сетью ЛЖВ смогли первыми доставить этот препарат в Украину и очень надеюсь, что скоро международные доноры и государство присоединятся к нам", - сказала Елена Пинчук.

Напомним, Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 250 тысяч человек. И только каждый второй знает о своем диагнозе. По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в Украине состоит 135 414 ВИЧ-позитивных пациентов.

За пять месяцев 2017 года в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 7 490 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 1 085 детей до 14 лет). Всего c 1987 года в Украине официально зарегистрировано 304 914 новых случая ВИЧ-инфекции, за это время от СПИДа умерло 42 987 человек. Наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией регионы – это Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Николаевская и Одесская области, а также Киев.

Начиная с 2008 года, украинцы чаще всего инфицируются через незащищенный секс. Если в 2005 году через сексуальные контакты инфицировались 33 процента людей, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция, то в 2012 году этот процент вырос до 51. Впервые больше половины новых случаев передачи ВИЧ-инфекции произошло через незащищенный секс. В 2016 году этот показатель составил 62 процента. Большинство случаев инфицирования ВИЧ в Украине сегодня регистрируются у молодых людей от 15 до 30 лет.