В Борисполе произошел взрыв в многоэтажке

В городе Борисполь Киевской области в квартире, расположенной на первом этаже 9-ти этажного дома, произошел взрыв - выбиты стекла, из людей никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, другие экспертные службы.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв на АЗС в Киевской области, есть жертвы
Установлено, что в квартире, где проживает семья, в которой воспитывается четверо детей, поставка природного газа была прекращена еще в 2015 году. На момент взрыва жильцов дома не было.
Работники полиции при осмотре места происшествия обнаружили обугленную стиральную машину. Причины взрыва устанавливаются.
Напомним, взорвавшийся в Киеве дом не будут восстанавливать.