Одна из лучших авиакомпаний мира приходит в Украину

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways с 23 августа будет ежедневно летать из Дохи в аэропорт "Борисполь".

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Лучшая авиакомпания мира 2016 года по версии Skytrax - в Украине”, - написал министр.

По его словам, у пассажиров всегда должен быть выбор, и чем больше авиакомпаний будет выбирать украинские аэропорты для осуществления рейсов, тем лучше будет развиваться авиационная отрасль в целом.

“Не останавливаемся на достигнутом и идем только вперед”, - добавил министр.

Отметим, Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более 150 пунктам назначения, из которых все являются международными. Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвёздочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax.

Напомним, ранее, ирландский лоукостер "Ryanair" прекратил продажу билетов в Украине.