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Главная » Страна » Депутаты отклонили закон об обязательном прохождении студентами-медиками военной подготовки

Депутаты отклонили закон об обязательном прохождении студентами-медиками военной подготовки

Депутаты отклонили закон об обязательном прохождении студентами-медиками военной подготовки

Это открывает путь для подготовки нового законопроекта

12.07.17 61
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Верховная Рада отклонила закон "О внесении изменений в ст. 11 закона "О воинской обязанности и военной службе" (о прохождении студентами высших медицинских, фармацевтических учебных заведений военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке) (2210).

Закон был принят 18 октября 2016 года, напоминает УНИАН. 17 ноября он был возвращен в парламент с вето президента. На голосование было вынесено предложение отклонить закон в соответствии с позицией президента. За такое решение проголосовали 102 народных депутата из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Затем на голосование было поставлено предложение преодолеть вето президента, для чего необходимо минимум 300 голосов депутатов. Этого они также не смогли сделать: "за" проголосовали только 85 депутатов из зарегистрированных 311.

Таким образом, закон был отклонен.

Председатель ВР отметил, что это открывает путь для подготовки нового законопроекта по данному вопросу.

В своих предложениях президент отмечает, что данным законом предусматривается установить, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке проходят граждане Украины, которые получают образовательную степень высшего образования в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях, годные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

В то же время, говорится в замечаниях, согласно информации Кабинета министров, реализация закона потребует дополнительных расходов Государственного бюджета Министерству обороны для образования (расширения) и обеспечения деятельности кафедр военной подготовки офицеров запаса медицинской службы в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях. Так, по расчетам Минобороны, дополнительные расходы составят в 2017 году - около 140 млн грн, в 2018 году - около 280 млн грн, в 2019-м и последующих годах - 420 млн грн (без учета инфляции).

"Соответствующие средства в законе "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" и в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" для Министерства обороны не предусмотрены", - отмечает президент.

Также отмечается, что в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях обучается около 65 тыс. студентов. Ежегодно выпуск врачей составляет 12 тыс. человек, тогда как в медицинских подразделениях (учреждениях) Минобороны и Вооруженных силах Украины существует около 2800 должностей военных врачей (провизоров), а имеющийся мобилизационный ресурс офицеров запаса медицинских специальностей составляет около 60 тыс. человек. Таким образом, отмечает президент, введение предлагаемой законопроектом новеллы приведет к выпуску офицеров запаса медицинских специальностей с превышением существующей потребности в комплектовании первичных должностей медицинского состава почти в 20 раз.

"Учитывая указанное, военную подготовку студентов по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы целесообразно осуществлять в пределах объемов государственного заказа на подготовку соответствующих специалистов", - говорится в предложениях президента.

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