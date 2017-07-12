Мать Агеева считает, что если президент Украины помилует ее ребенка, то это будет для него большой жизненный урок

К президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о помиловании сына, пленного российского военного Виктора Агеева обратилась Светлана Агеева, мать пленного.

Видеобращение Агеевой опубликовала российская "Новая газета".

"Я, Агеева Светлана Викторовна, мама Виктора Агеева, который находится в плену на территории Украины. Уважаемый господин президент, я бы хотела обратиться к Вам с просьбой о помиловании моего сына. И очень хотела бы получить Ваше разрешение на свидание с ним, и хотя бы на то, чтобы разрешили передать мое видео письмо ему", - сказала она.

Он говорит, что ее спрашивают, как же так могло произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда? "Но я могу сказать одно, что в семье обсуждалась работа по контракту, служба по контракту. Я сама в неведении, до сих пор не могу понять, как случилось, что мой ребенок, и кто так на него повлиял, что он очутился в тех местах", - добавила Агеева.

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"Но, уважаемый господин президент, если Вы помилуете моего ребенка, то это будет для него большой жизненный урок. И я просто уверена, что он сделает правильные выводы. Я надеюсь на Ваше милосердие, и если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду также счастлива, однозначно, как и счастлива за своего ребенка", - заявила Агеева.

"Господин президент, еще я хочу сказать, что я готова принять участие лично - поехать в Украину - в переговорах по обмену. Надеюсь, что Вы примете участие в судьбе моего сына", - говорится в обращении Агеевой к президенту Украины.

Напомним, на блокпосте в Донбассе задержали боевика и российского военного.