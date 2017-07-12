В Черное море по тревоге вышли российские корабли

Сегодня, 12 июля, с целью проверки боеготовности флота по тревоге в Черное море вышли российские противолодочные и минно-тральные корабли.
Об этом сообщают российские СМИ.
В море вывели отдельные береговые и корабельные соединения Черноморского флота в Крыму и Черном море.
По сообщению пресс-службы Южного военного округа РФ, экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки. Подготовка пройдет в пределах штатных наземных и морских полигонов Черноморского флота на территории Крымского полуострова и в Черном море.
Проверка боеготовности продлится несколько дней.
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