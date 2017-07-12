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Главная » Страна » На одного украинца в среднем приходится 23,1 квадратных метра жилья, - Госстат

На одного украинца в среднем приходится 23,1 квадратных метра жилья, - Госстат

На одного украинца в среднем приходится 23,1 квадратных метра жилья, - Госстат
Дмитрий Стойков, Фокус

В течение прошлого года жилищный фон вырос почти на 4 млн кв.м

12.07.17 14
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По состоянию на 1 января 2017 года, на одного жителя Украины, в среднем приходится 23,1 квадратных метра какого-либо жилья.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С 2014 года, по данным ведомства, этот показатель увеличился на 0,5 метра. Три года назад на одного украинца в среднем приходилось 22,6 кв. м жилплощади.

На 1 января 2017 года жилой фонд Украины официально составлял 977 900 000 кв. м общей площади, тогда как по состоянию на 1 января 2016-го он составлял 973 800 000 кв. м.

Таким образом в течение 2016-го года он вырос почти на 4 млн кв.м.

Статистические данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, украинцам облегчили процедуру переоформления дач в жилые дома.

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