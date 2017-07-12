Кабмин одобрил выделение Львовской области 50 млн грн на мусорные полигоны

Правительство поддержало выделение администрации Львовской области 50 млн гривен на обустройство полигонов, на которые сейчас вывозится мусор.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.
"Эти 50 миллионов мы направляем обладминистрации, чтобы обустроить те полигоны, на которые сейчас временно вывозится мусор... Тем не менее хочу подчеркнуть, что весь комплекс работ по вывозу твердых бытовых отходов должен финансироваться с городского бюджета", - отметил Владимир Гройсман.
Напомним, во Львове решили взвешивать мусор.