Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Минобразования разъяснили детали поступления в вузы лиц с инвалидностью

В Минобразования разъяснили детали поступления в вузы лиц с инвалидностью

В Минобразования разъяснили детали поступления в вузы лиц с инвалидностью
http://sunrise-r9.org

У таких абитуриентов есть три варианта действий

12.07.17 7
000

Условия приема в высшие учебные заведения в 2017 году предусматривают три основных варианта поступления лиц с инвалидностью.

Об этом рассказал директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"На горячей линии МОН периодически повторяется вопрос о порядке поступления лиц с инвалидностью в вузы, в частности, на бюджетные места. Так, поступающие спрашивают, как подавать заявления, когда будет зачисление на бюджетные места по результатам собеседования, как будет проходить перевод на вакантные бюджетные места и пр. Поэтому мы подготовили максимально полное разъяснение по основным трем траекториям поступления для лиц с инвалидностью", - пояснил Шаров.

Согласно разъяснению, первой траекторией является собеседование. Собеседование является одной из форм вступительных экзаменов и используется вместо прохождения ВНО для некоторых категорий абитуриентов. Если поступающий, который имеет право на зачисление по собеседованию, сдал ВНО, то это не мешает ему поступать по собеседованию и не засчитывается вместо него.

Вторая траектория - экзамены и квоты-1 - одно из специальных условий для участия в конкурсном отборе и получения высшего образования за бюджетные средства, когда вступительные экзамены сдаются в форме экзаменов в высшем учебном заведении вместо ВНО по всем или части конкурсных предметов, а конкурсный отбор осуществляется в пределах лиц, имеющих право поступать по квотам-1 на выделенные места.

Третья траектория - возможность перевода на вакантные бюджетные места - одно из специальных условий для получения высшего образования за бюджетные средства, когда поступающие имеют право на перевод на вакантные места государственного или регионального заказа, если они зачислены на обучение по другим источникам финансирования на открытое или закрытое конкурсное предложение.

Подробно с категориями лиц с инвалидностью, которые имеют право на определенные варианты поступления на обучение, а также с датами приема заявлений и другими деталями можно ознакомиться на сайте МОН.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самомВ Минобразования пояснили проблемы с регистрацией абитуриентами электронных кабинетовВ Украине проживают около 3 миллионов людей с инвалидностью

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2142
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 5174
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 22116
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2886
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1217
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2301
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1196
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4056
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1258
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2256
  1. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 8585 / 9764
  2. Самой красивой женщиной Австрии стала украинка 3950 / 4329
  3. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 2466 / 2788
  4. Судный день. Почему парламент "сдал" только троих депутатов из пяти 2447 / 3100
  5. У России не получается достроить атомный ледокол без Украины 2237 / 2806
  6. Выяснилось, насколько украинцы толерантны, - исследование 2099 / 2414
  7. Коболев не может найти концы долгам на 10 миллиардов 2052 / 2241
  8. В Сумах открывает завод итальянская компания 1620 / 1951
  9. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1597 / 6198
  10. Трамп поскандалил с дочерью Клинтон из-за своей дочери 1550 / 1716
  1. Россияне, стоя по колено в грязи, подпевали легендарной песне "Океана Эльзы" 26 / 9764
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 17 / 1493
  3. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 14 / 2622
  4. Голос Америки. Что США ожидают от украинских чиновников 9 / 1077
  5. Евросоюз завершил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 9 / 1217
  6. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 8 / 6198
  7. "Лаборатория Касперского" сотрудничала с ФСБ, - Bloomberg 8 / 547
  8. Выяснилось, насколько украинцы толерантны, - исследование 8 / 2414
  9. Коболев не может найти концы долгам на 10 миллиардов 7 / 2241
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.