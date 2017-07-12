Кабмин сократил госзаказ в вузах

Кабинет министров принял решение о государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году.
Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства, передает пресс-служба Кабинета министров.
Решение принято без обсуждения.
В то же время министр финансов Александр Данилюк заявил, что его ведомство не соглашается с предложенным объемом государственного заказа.
"Мы считаем, что это сохраняет проблемы в системе высшего образования и приводит к неэффективному использованию средств. Поэтому наше предложение было сократить государственный заказ", - пояснил Данилюк.
Решение принято с необходимостью доработки в трехдневный срок.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил создать рабочую группу правительства по совершенствованию системы финансирования высшего образования.
Напомним, в проекте решения предполагалось, что в целом объем государственного заказа на подготовку специалистов, научных и научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях и научных учреждениях на 2017 год планируется в размере 212 тыс. 373 мест, что на 17,5% меньше, чем в прошлом году.