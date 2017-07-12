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Главная » Страна » Украина приняла Стратегию миграционной политики до 2025 года

Украина приняла Стратегию миграционной политики до 2025 года

Украина приняла Стратегию миграционной политики до 2025 года
Арсен Аваков / Фото: cont.ws

Аваков отметил, что это важный шаг для урегулирования миграционного законодательства страны

12.07.17 270
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Кабинет министров Украины принял Стратегию миграционной политики до 2025 года.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства, которое состоялось сегодня, 12 июля.

Представляя проект постановления, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что это важный шаг для урегулирования миграционного законодательства Украины.

Новая стратегия будет учитывать все факторы, которые влияют на миграционные процессы в государстве. В частности, в документе рассмотрены вопросы трудовой миграции, эмиграции и вынужденное внутреннее переселение с временно оккупированной территории Украины и зоны АТО.

Стратегия направлена на формирование миграционной политики, которая бы положительно влияла на безопасность государства, ускоряла социально-экономическое развитие страны, обеспечивала потребности экономики в рабочей силе.

"Принятая Стратегия миграционной политики до 2025 года позволит унифицировать наше законодательство с законодательством Европейского союза, поскольку она соответствует международным стандартам и обязательствам Украины", - отметил Аваков.

Министр отметил, что МВД находится в постоянном взаимодействии с европейскими партнерами, поэтому, по мере обработки, положения документа можно будет уточнить.

Напомним, Госдума РФ разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от украинского гражданства.

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