Регламентный комитет частично удовлетворил ходатайство ГПУ по Добкину

Комитет по регламенту Верховной Рады разрешил снять неприкосновенность с народного депутата Михаила Добкина, но отказал в задержании и привлечении его к уголовной ответственности.
Об этом сообщает Громадське.
В своем ходатайстве генеральный прокурор заявил, что следствие имеет все основания считать, что Добкин может влиять на следствие, уничтожить важные документы и покинуть Украину.
Сам Добкин выступил за лишение себя иммунитета, но задержание и арест он назвал необоснованными. Таким образом Регламентный комитет принял решение так, как и хотел Добкин.
Напомним, НАБУ осталось завести дело на президента Порошенко.