Регламентный комитет частично удовлетворил ходатайство ГПУ по Добкину

Сам Добкин выступил за лишение себя иммунитета

Комитет по регламенту Верховной Рады разрешил снять неприкосновенность с народного депутата Михаила Добкина, но отказал в задержании и привлечении его к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Громадське.

В своем ходатайстве генеральный прокурор заявил, что следствие имеет все основания считать, что Добкин может влиять на следствие, уничтожить важные документы и покинуть Украину.

Сам Добкин выступил за лишение себя иммунитета, но задержание и арест он назвал необоснованными. Таким образом Регламентный комитет принял решение так, как и хотел Добкин.

Напомним, НАБУ осталось завести дело на президента Порошенко.