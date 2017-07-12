В Одессу для участия в стартовавших 10 июля международных военно-морских учениях Sea Breeze-2017 прибыли два патрульных противолодочных самолёта ВМС США P-8А Poseidon.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
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"11 июля в город для участия в учениях прибыли сразу два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит такой техники не только в Одессу, но и в Украину. Во всех предыдущих учениях "Си Бриз" участвовали базовые патрульные P-3 Orion, которые недавно стали снимать с вооружения и заменять "Посейдон", - говорится в обнародованном на странице Генштаба ВСУ в Fаcebook сообщении.
Напомним, украинские летчики готовятся к участию в The Royal International Air Tattoo-2017.