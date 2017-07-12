Все украинские военные должны выучить английский, - Полторак

Сложно говорить о соответствии стандартам НАТО, пока все – от солдата до министра обороны - не начнем разговаривать на одном языке

При переходе Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО одна из первоочередных задач - всеобщее владение украинскими военными английским языком.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Кроме того, что нам предстоит еще многое сделать в вопросе планирования, управления и взаимодействия, нам еще предстоит научиться говорить на одном языке. Здесь у нас первейшая из задач - организация обучения нашего личного состава английскому языку. Это – первейшее задание, которое, нам надо выполнить для достижения совместимости с Альянсом", - сказал он в ходе заседания комитета реформ Министерства обороны Украины в среду в Киеве.

По словам Полторака, крайне важно для украинских военных в кратчайшие сроки выполнить все критерии для полного взаимодействия со странами-членами НАТО, а также полностью перейти на стандарты Североатлантического альянса.

"Сложно говорить о соответствии этим стандартам, пока все – от солдата до министра обороны - не начнем разговаривать на одном языке", - подчеркнул глава Минобороны.

В свою очередь стратегический советник высокого уровня от США генерал в отставке Джон Абизейд отметил, что в этом вопросе международное сообщество готово помочь Вооруженным силам Украины.

"У вас есть группа офицеров, способных действовать в англоязычной среде. Мы сделаем все, чтобы улучшить языковую подготовку украинских военных, с тем, чтобы как можно большее количество специалистов были совместимы с иностранными коллегами", - отметил он.

При этом Абизейд добавил: "Вчера в резиденции посла мы общались с выпускниками-военнослужащими разных учебных заведений. Их английский язык намного лучше, чем мой, и еще лучше, чем английский язык моих английских коллег".

Напомним, по Крещатику пройдут иностранные военные.