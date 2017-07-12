НАПК нашла нарушения в финансировании БПП

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушение в финансовом отчете политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" за 1-й квартал текущего года.
Об этом говорится в выводе агентства, передают "Українські Новини".
НАПК установило нарушение п. 3 ч. 1 ст. 15 закона "О политических партиях".
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Согласно данному пункту, запрещаются взносы в поддержку политических партий иностранными государствами, иностранными юридическими лицами, иностранцами, а также юридическими лицами, владельцами которых являются иностранцы.
При этом в выводе не уточняется, кто именно осуществил взносы на счета БПП.
Напомним, у Конгресса украинских националистов суд конфисковал более 100 тысяч грн.