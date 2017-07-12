Законопроект о реинтеграции Донбасса просочился в СМИ

В Сети появился проект закона о реинтеграции Донбасса, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Российской Федерацией.

Опубликовал его сайт РБК-Украина.

В тексте указывается, что временно оккупированной территорией признается "сухопутная территория, в пределах которой формирование вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные с участием РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть".

Также документом временно оккупированными признаются внешние и внутренние морские воды и воздушное пространство над указанными выше территориями.

Проект закона определяет незаконной деятельность любых органов и должностных лиц, не предусмотренных Конституцией и законами Украины, и созданных, назначенных или избранных незаконным способом.

Законопроектом устанавливается и государственная политика в отношении оккупированных территорий. Ее целью указано возобновление государственного суверенитета Украины на этих территориях, их освобождение и восстановление в их рамках конституционного строя, а также защита прав и свобод граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Документом обеспечивается приоритетность выполнения Минских договоренностей.

"Президент Украины в период действия этого закона может принимать решение об использовании ВСУ и других законных военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ, восстановления территориальной целостности Украины, обеспечение охраны и обороны госграницы страны и линии разграничения", - говорится в законопроекте.

Напомним, Россия официально признала вывоз антрацита с захваченных шахт в Донбассе.