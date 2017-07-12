Выяснилось, когда в Киеве появится единый е-билет

Уже на этой неделе может быть объявлен конкурс на закупку необходимого оборудования

Киев объявит тендер на закупку оборудования для ввода электронного билета в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Планируется, что в столице система единого электронного билета полноценно заработает со второго квартала 2018 года.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации, система единого е-билета разрабатывается на базе коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс".

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Уже на этой неделе может быть объявлен конкурс на закупку необходимого оборудования, которое нужно именно для наземного пассажирского транспорта (в подземке эта система уже есть).

В КГГА планируют купить валидаторы и бортовые компьютеры для автобусов, троллейбусов и трамваев Киевпастранса. Потом - внедрить информационную систему электронного билета.

"На втором этапе состоится модернизация технической базы метрополитена и подключения уже к новой системе е-билета", - пояснил директор Департамента информационных технологий Юрий Назаров.

Напомним, после подорожания проезда в кассах киевского метро будут продавать только по одному жетону.