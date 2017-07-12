У Украины есть полтора года, чтобы решить вопрос Киево-Печерской лавры и Софии Киевской

На выполнение решения 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по вопросу Киево-Печерской лавры и Софии Киевской у Украины есть время до 1 декабря 2018 года.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра культуры Тамара Мазур, передает "Укринформ".

"На реализацию всех тех положений, которые есть в решении Комитета Всемирного наследия, Украине отведено немного больше года. Потому что уже к 1 декабря 2018 года мы должны проинформировать Центр Всемирного наследия о том, что нашим государством сделано во исполнение этого решения и всех предыдущих решений Комитета Всемирного наследия. И на 43-й сессии, которая состоится в 2019 году, вопрос Киева снова будет включен в повестку дня и будет решаться вопрос о включении или невключении объекта в Список под угрозой. И это решение будет зависеть от того, насколько Украина реализует те положения, которые определены в решении 41-й сессии, состоявшейся в Кракове", - отметила Мазур.

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При этом она отметила, что еще очень много надо сделать для того, чтобы выполнить это решение, и его выполнение в основном будет зависеть от властей Киева.

"Это решение адресовано государству Украина, но вместе с тем оно содержит немало требований, адресованных прежде всего Киевской городской государственной администрации и Киевскому городскому совету, - как муниципалитету, на территории которого находится наш объект. И только благодаря совместным усилиям - местной власти, Министерства культуры, администраций заповедников и религиозных общин, которые пользуются достопримечательностями на территории объекта, мы сможем выполнить это решение. А выполнение этого решения будет означать защиту наших достопримечательностей на много лет и вопрос включения нашего объекта в Список под угрозой не будет появляться", - подчеркнула заместитель министра.

Она также уточнила, что требование к столичной власти касается Генерального плана г. Киева.

"Одно из требований, которое содержится в решении, - финализировать Генеральный план г. Киева и составной частью этого Генерального плана предусмотреть план застройки центральной части г. Киева и концепцию градостроительного развития. Это, пожалуй, основное, ключевое требование Центра Всемирного наследия на сегодня к Украине, потому что и в отчете мониторинговой миссии, и в самом решении указано, что именно настоящий документ может сохранить выдающуюся универсальную ценность нашего объекта и раз и навсегда закрыть вопрос включения или невключения в Список под угрозой", - отметила Мазур.

Напомним, ЮНЕСКО включила пивную культуру Бельгии в список всемирного культурного наследия.