Американские конвертопланы прилетели в Украину

В Одессе приземлились два редких летательных аппарата – американские Bell V-22 Osprey.
Это так называемые конвертопланы, пишет "Думская".
"Оспреи" направлялись на одну из военных баз в Николаевской области, чтобы принять участие в учениях Си Бриз-2017". Одесса стала первым городом в Украине, где сели эти "диковинные птички", – пишет издание.
После дозаправки и пограничных формальностей оба конвертоплана под покровом темноты отправились в северо-восточном направлении.
Напомним, в Одессу прибыли американские Poseidon.