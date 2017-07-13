АТО: боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Прошедшие сутки в зоне АТО отметились увеличением количества обстрелов со стороны противника фактически на всех направлениях. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Около 17 и 23 часов на донецком направлении враг со стороны поселка Калиново четыре раза бил по нашим защитникам в Троицком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМП. Кроме того, боевики применили и минометы калибра 120 и 82 миллиметра, запрещенные Минскими договоренностями. В ответ силы АТО открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Также на этом же направлении около 18 и 23 часов бандформирования обстреливали наши опорные пункты в районе Авдеевки.

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Так же вечером и ночью горячее было и на мариупольском направлении. Из минометов калибра 82 миллиметра боевики открывали огонь по поселкам Березовое и Новомихайловка. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Красногоровке, Талаковке, Водяному, Гнутово, Павлополю. А около 21:00 в результате обстрела из 82 миллиметрового миномета одного из наших опорных пунктов в поселке Марьинка получил ранения украинский военный. Стоит добавить, что вечером из минометов и пулеметов противник в очередной раз целенаправленно вел огонь уже по жилым кварталам Марьинки, что привело к пожару и разрушению гражданских зданий.

На луганском направлении после 18 часов боевики из стрелкового оружия и гранатометов трижды били по Новозвановке. А почти в 21:00 выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по Станице Луганской.