СМИ: Еще один "крымский дивесант" пошел на сделку с российским следствием

Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов, которых Россия обвиняет в подготовке диверсий в аннексированном Крыму, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Об этом сообщает российский Коммерсант.

По информации издания, они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию российского следствия о якобы подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. Их дела, выделенные из большого расследования, вскоре будут направлены в суд для рассмотрения в особом порядке, что гарантирует им минимальные сроки.

Адвокат Александр Попов сообщил, что получил письменное уведомление о том, что Андрей Захтей отказался от его услуг, а также и от других защитников — Алексея Ладина, Ильнура Шарапова и Ильи Новикова. По его данным, отказ от адвокатов был одним из условий заключения соглашения о досудебном сотрудничестве.

По словам Попова, Захтей, понимая, что дело политическое и что он "может получить очень большой срок", пытается найти "оптимальный вариант" для решения своих проблем.

Также, по его информации, досудебное соглашение с прокуратурой заключил еще один фигурант расследования — Дмитрий Штыбликов. Эту информацию "Ъ" подтвердил и его брат Алексей.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах РФ, Захтей и Штыбликов действительно подписали досудебные соглашения.

"В рамках сделок они полностью признали свою вину и рассказали, кто и как выходил на них и с кем они контактировали", - сказал он.

Напомним, что 10 августа 2016 года Россия обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. ФСБ РФ заявила о ликвидации агентурной сети украинской разведки на полуострове. В Федеральной службе безопасности утверждали, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил этой сетью якобы Евгений Панов, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который также задержан и уже дал признательные показания. В опубликованном ФСБ видео с боеприпасами, якобы изъятыми у украинских "диверсантов", Панова показывают в наручниках. Его сопровождали сотрудники российских спецслужб.

Позже в МИД РФ заявили, что в результате ликвидации якобы украинской диверсионной группы кроме Панова был задержан Андрей Захтей. Позже обвиняемых Россией "крымских диверсантов" вывезли в московское СИЗО. Захтей заявлял, что признательные показания из него выбивали пытками.

Позже в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В частности, отмечается, что задержанные якобы являются членами "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

В свою очередь спикер Минобороны Андрей Лысенко опроверг эту информацию, заявив, что украинских диверсантов в Крыму нет, ФСБ Российской Федерации в очередной раз вводит всех в заблуждение.

По информации СМИ, задержаны эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудко. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова.

Ранее СМИ уже сообщали, что Андрей Захтей пошел на сделку с российским следствием.