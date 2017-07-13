СМИ: Боевики создали в ОРДЛО сеть трудовых лагерей

Доходы от принудительного труда могут составлять до 500 тыс. евро в месяц

Сепаратисты в оккупированной части Донбасса создали сеть трудовых лагерей, где заставляют работать бесплатно тысячи заключенных. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую радиостанцию Deutschlandfunk.

Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию на оккупированных территориях, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 тыс. евро в месяц. Эти средства используются для финансирования боевиков.

По подсчетам правозащитников и журналистов в таких лагерях могут содержаться до 10 тыс. заключенных. Значительную часть из них составляют лица, приговоренные до весны 2014 украинскими судами к лишению свободы. В настоящее время эти люди или уже должны были отбыть сроки наказания, или к ним должна быть применена амнистия или другое смягчение наказания, которые принимались в Украине.

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Боевики ОРДЛО на запрос о наличии и функционировании лагерей немецкой радиостанции не ответили.

Лагеря, по данным радиостанции, находятся на неконтролируемой Украиной территории Луганской области, в частности, в городах Луганск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Петровское.

В этих городах Луганской области ранее находились учреждения исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы Украины. В частности, в Луганском учреждении исполнения наказаний № 17, по данным правозащитников, отбывают наказание около 1470 человек, в Брянковской исправительной колонии № 11 - 470 человек, в Перевальской исправительной колонии №15 - 500 человек, в Алчевской исправительной колонии № 13 - 215 человек.