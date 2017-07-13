Тиллерсон не смог убедить арабские страны снять блокаду Катара

Подписанного США с Дохой меморандума о борьбе с терроризмом оказалось недостаточно для урегулирования конфликта

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон завершил переговоры с руководителями Саудовской Аравии и еще трех арабских государств, пытаясь урегулировать их спор с Катаром, но ощутимых результатов они не принесли. Об этом сообщает Радио Свобода.

"В саудовском городе Джидда он (Тиллерсон, - ред.) встречался с министрами иностранных дел четырех стран и отдельно с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдалазизом ас-Саудом и коронным принцем Мухаммадом бин Салманом", - говорится в сообщении.

Также он прибыл в Кувейт, который не участвует в споре и, как и США, пытается быть посредником в урегулировании кризиса.

В четверг Тиллерсон должен снова прибыть на переговоры в Катар, где он уже побывал во вторник. Тогда США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в борьбе с терроризмом и его финансированием, который определяет, какие меры должен принять Катар для усиления этой борьбы. Но арабские страны заявили, что этого недостаточно, чтобы снять их беспокойство.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.

22 июня арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 пунктов. От Дохи, в частности, требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Катар отказался выполнять эти требования.