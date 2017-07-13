СМИ: В Крыму обнаружили еще две газовые турбины, возможно, произведенные Siemens

В Порту Феодосии в оккупированном Крыму заметили еще две газовые турбины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Агентство уточняет, что не имеет независимого подтверждения, что прибывшие турбины являются оборудованием Siemens, но их размеры и форма якобы соответствуют газотурбинным системам немецкой компании.

Журналисты описали турбины как четыре цилиндрических предмета длиной в несколько метров. Турбины были упакованы в брезент.

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Ранее сообщалось, что Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове, но на прошлой неделе стало известно, что Россия доставила их в оккупированный Крым, где президент Владимир Путин пообещал установить стабильное энергоснабжение.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.