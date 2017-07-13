Под Киевом горит склад древесины

В селе Мила Киево-Святошинского района (Киевская область) горит склад древесины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожарные, прибывшие по вызову установили, что горят штабеля поддонов и доски для их изготовления. В 05:00 пожар площадью 1000 кв. м локализован. Погибших и травмированных нет. В результате пожара уничтожено 50 куб. м древесины и поддонов на площади 1000 кв. м, три бытовых вагончика по 12 кв. м, дом охраны на площади 40 кв. м и легковой автомобиль "Шкода". Спасены от уничтожения огнем 100 куб. м древесины, рядом расположены жилой дом и гостинично-ресторанный комплекс", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 38 человек личного состава и 7 единиц техники, а также автоцистерна пожарной службы охраны села Дмитровка и 2 водовозки.

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Ранее в Глухове Сумской области произошел пожар на складе Института лубяных культур Национальной академии аграрных наук. В результате огнем было уничтожено 100 тонн льна и конопли в рулонах.